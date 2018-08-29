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İspanya'da bu kez boğadan değil toptan kaçtılar

Hayvanseverlerin ağır eleştiri yönelttiği İspanya'daki boğa koşularında bu yıl, boğa yerine devasa bir top kullanıldı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 08:27..
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İspanyolların izlemekten büyük keyif aldığı ancak boğaların büyük acılar çekerek öldürüldüğü görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oluyordu.

Boğaların kızdırılarak bir platformun içerisine bırakılması sonucu sadece boğalar değil çok sayıda insan da ağır yaralanıyordu.

İspanya'da bu kez boğadan değil toptan kaçtılar VİDEO

250 KİLOLUK TOP BIRAKILDI

Bu kez boş platforma boğa yerine 250 kilogram ağırlığında bir top bırakıldı.

Bu görüntüler hayvanseverleri mutlu edecek ancak bu oyunda da bir insan topun altında kalarak yaralandı.

İspanya'da bu kez boğadan değil toptan kaçtılar

İspanya'da bu kez boğadan değil toptan kaçtılar

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