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İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

İspanya'da 2016 yılında çalınan lüks otomobil, şasi numarası değiştirilerek Bulgaristan üzerinden getirildiği Türkiye'de bulundu.

AA | 20.03.2018 - 10:55..
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2 yıl önce İspanya'da çalınan lüks otomobilin şasi numarası Almanya'da bulunan aynı markaya ait farklı bir model araç ile değiştirilip Bulgaristan'a getirildi.

Bulgaristan'da ise lüks otomobile, tescilli farklı bir model aracın plakası takıldı. Bu araçla Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan vatandaşları N.V.T ile I.D.D, işlemleri sonrası giriş ülkeye giriş yaptı.

İTİRAF ETTİLER

Gümrük çalışanları, aynı gün sınır kapısından farklı bir araçla çıkan bu iki kişiden şüphelendi. Şüphelilerin sorgularında, lüks otomobili İstanbul'da bıraktıklarını ve araç üzerinde değişiklikler yaptıklarını itiraf etmeleri sonrası araç gümrüğe getirildi.

İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aracın ilk sahibine ulaşılması sonrası Türkiye'ye gelen İspanyol vatandaşı, 2 yıl sonra aracına kavuştu. Aracını teslim alan İspanyol vatandaşı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak ülkesine döndü.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın aydınlanmasının ardından sahte plakalı ve şasi numaralı aracı Türkiye’ye getiren Bulgar vatandaşı N.V.T. ile aracı Türkiye’ye götürmesi için vekalet veren ve aracın gerçek sahibi olarak gözüken I.D.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Halil Abdülkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler N.V.T. ile I.D.D'nin “resmi belgede sahtecilik” ve “aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal etme” suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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