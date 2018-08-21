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İspanya'da domuz sayısı insan nüfusunu geçti

Domuz sayısının insan sayısını geçmesinin meydana getirdiği sera gazı salınımı, aşırı su tüketimi ve domuzların atıklarının yeraltı suyuna karışması çevrecileri endişelendiriyor...

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 09:59..
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İspanya Çevre Bakanlığı ülkedeki domuz sayısının insan sayısını geçtiğini açıkladı. Buna göre 46,5 milyon nüfuslu ülkede 50 milyon domuz var.

2013'TEN BERİ 9 MİLYONLUK ARTIŞ YAŞANDI

İnsanlardan 3,5 milyon fazla olan domuzların sayısında 2013'ten bu yana 9 milyonluk bir artış olduğu ortaya çıktı. 4 milyon tondan fazla domuz ürünü üreten ve geçtiğimiz yıl 6 milyar euroluk ciro yapan bu sektörün çevresel etkileri konusunda ise endişeler giderek artıyor.

Zira yükselen domuz popülasyonu ile hayvancılık, en büyük sera gazı salınımı üretiminde ulaşım, elektrik üretimi ve sanayi sektörlerinden sonra 4'üncü sırada geliyor.

HER BİR DOMUZ İÇİN GÜNDE 15 LİTRE SU

Tüm bunlara ek olarak domuz yetiştiriciliği, kuraklıktan yakınan İspanya'da çok fazla su tüketimine yol açıyor. Her domuz için günde ortalama 15 litre su harcanıyor.

Bu sebeple de sektörün toplam su tüketimi Zaragoza, Sevilla ve Alicante şehirlerinde kullanılan toplam sudan çok daha fazla bir miktara tekabül ediyor. Euronews'ten Gizem Sun'un aktardığına göre, çevreciler ayrıca hayvanların atıklarındaki nitratların yeraltı suyuna karıştığını ve bu suları kirletmeye başladığını söylüyor.

Sene içinde kötü çalışma koşulları sebebiyle bir çok mezbahada grev yapıldı. Sektördeki çalışan işçilerin çoğunun yeni göçmenlerden ve domuz yemeyen Müslümanlardan oluşması ise dikkat çekiyor.

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