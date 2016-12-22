İspanya'da elektrik kapatma protestosu

Başkent Madrid'deki gösteriyi organize eden "Başka elektrik kesintisi olmasın" adlı platformun yetkilileri, ekonomik krizden dolayı çalışanların maaşları düşürülürken, elektrik ve doğalgaza zam yapıldığına işaret etti. Ülkedeki üç büyük elektrik firmasının gelirlerinin 58 milyar avroyu bulduğunu belirten STK yetkilileri, yaklaşık 7 milyon kişinin elektrik faturasını ödemekte zorluk çektiğini ve 5 milyon kişinin de kışı kalorifersiz geçireceğini bildirildi.

Gösterilerde ayrıca, Reus kentinde geçtiğimiz ay yaşanan bir trajedide, faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilen ve evinde yaktığı mumdan çıkan yangında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Rosa adlı kadın da anıldı. Madrid'deki gösteriye Podemos partisinin lideri Pablo Iglesias da katıldı. Iglesias, kortejin arkasında kalmayı tercih ederek pankart taşıdı ve slogan attı.

Bu arada STK'lar tarafından İspanyol hükümetine yapılan çağrılarda "geçim sıkıntısı yaşayan ailelerde elektrik kesintisi yapılması yasal bir düzenlemeyle yasaklansın, elektrik ve gaz için sosyal tarifeler oluşturulsun, elektrik faturalarındaki mevcut KDV oranı yüzde 21'den yüzde 4'e düşürülsün" taleplerinde bulunuldu.

Ayrıca STK'ların çağrısıyla ülke genelindeki bazı kamu ve özel binalarda "1 saat elektrik kapatma" eylemi yapıldı.



Öte yandan iktidardaki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) arasında geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin fatura ödeyememelerinden kaynaklanan elektrik kesintilerine bir daha maruz kalmamaları için yasal düzenleme yapılması hususunda mutabakat sağlandığı açıklandı.