İspanya'da filler yolları kapattı

İspanya Karayolları Dairesinden Gregorio Serrano, ülkenin güneydoğusunda yer alan Albacete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında meydana gelen kazada bir filin telef olduğunu, ikisinin yaralandığını açıkladı.
Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete
FİLLER VİNÇLE TAŞINDI
Serrano, yaralanan fillerin vinç yardımıyla araca yüklendiğini gösteren bir video paylaştı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, fillerin araçlara yüklenmesinin ardından açıldı.
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Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sirk kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı. Pozo Canada Belediyesi, fillerin bir süre kendi bakımları altında olacağını açıkladı.
Hayvan hakları savunucuları, kazanın ardından hayvanların sirklerde kullanılmasının yasaklanması çağrılarını yineledi.
Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete