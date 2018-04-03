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İspanya'da filler yolları kapattı

İspanya Albacete'ye yakın bir otoyolda sirk kamyonunun kaza yapmasıyla 5 fil yola düştü. Filler, trafiği bir süre kilitledi.

AA | 03.04.2018 - 12:20..
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İspanya Karayolları Dairesinden Gregorio Serrano, ülkenin güneydoğusunda yer alan Albacete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında meydana gelen kazada bir filin telef olduğunu, ikisinin yaralandığını açıkladı.

İspanya'da filler yolları kapattı

Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete

FİLLER VİNÇLE TAŞINDI

Serrano, yaralanan fillerin vinç yardımıyla araca yüklendiğini gösteren bir video paylaştı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, fillerin araçlara yüklenmesinin ardından açıldı.

İspanya'da filler yolları kapattı VİDEO

İspanya'da filler yolları kapattı

Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sirk kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı. Pozo Canada Belediyesi, fillerin bir süre kendi bakımları altında olacağını açıkladı.

Hayvan hakları savunucuları, kazanın ardından hayvanların sirklerde kullanılmasının yasaklanması çağrılarını yineledi.

İspanya'da filler yolları kapattı

Fotoğraf kaynak: PolicíaLocalAlbacete

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