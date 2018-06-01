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İspanya'da hükümet krizi

İspanya'da adı yolsuzluk skandallarına karışna Başbakan Mariano Rajoy, parlamentoda yapılacak olan güvensizlik oylamasında beklemeden görevinden istifa etti.

REUTERS | 01.06.2018 - 11:58..
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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un partisinin üyelerinin karıştığı ve uzun süredir devam eden yolsuzluk davası sonucu bugün parlamentoda yapılacak güvensizlik oylamasını kaybederek iktidardan çekilmesi bekleniyordu. Rajoy oylamayı beklemeden görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyalist lider Pedro Sanchez'in, bu destekle parlamentoda mutlak çoğunluğu elde ederek Rajoy'dan sonra başbakan olması muhtemel.

İspanya'da hükümet krizi

OYLAMA YAPILMADI

İspanya'da anamuhalefetteki Sosyalist Parti, iktidardaki Halk Partisi'nin her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi verdi. Tüm partilerin destek açıklaması üzerine Başbakan Mariano Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul etti.

Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.

İspanya'da hükümet krizi

HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Rajoy ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu'' diye konuştu.

İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

''Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar'' dedi.

İspanya'da hükümet krizi

İSPANYA'DA SİYASİ KRİZ

Rajoy'un altı yıldır sürdürdüğü başbakanlıktan ayrılması, tam İtalya siyasi krizden çıkmış görünürken, Avrupa Birliği'nin en büyük dört ekonomisinden biri olan İspanya'yı da benzer bir krize sürükleyebilir.

İtalya'da 5-Yıldız Hareketi ve aşırı sağ Kuzey Birliği partileri koalisyon kurma konusunda anlaştılar ve harcamaları artırmayı, Avrupa Birliği mali kurallarına meydan okumayı ve göçü engellemeyi vaat eden kabineyi açıklayarak üç ay süren siyasi karışıklığa son verdiler.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

İspanyol partilerinin çoğu gibi Sanchez'in de Avrupa entegrasyonu yanlısı olması nedeniyle yatırımcılar, İspanya'da İtalya'dan daha az risk görüyorlar.

Rajoy'un konumu, Katalonya bölgesindeki bağımsızlık hareketinin yanı sıra, lideri olduğu azınlık hükümetinin karıştığı yolsuzluk iddialarıyla da savunulamaz hale geldi.

Güven oylamasının ardından, Sanchez'in hafta sonu yemin etmesi ve kabinesini önümüzdeki hafta ataması bekleniyor. Ancak, 350 sandalyeli parlamentoda yalnızca 84 sandalyesi olduğu için, bazı yasaları geçirmekte zorlanabilir.

İspanya'da genel seçimler 2020'nin ortasında yapılacak ve Sanchez'in bir erken seçime gidip gidemeyeceği belli değil.

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