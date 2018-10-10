İspanya'da sel felaketi: 6 ölü

İspanya'nın en büyük adası Mallorca'da aşırı yağış sele neden oldu. Sel felaketi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

PALMA SELDEN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİRLERDEN

Sant Llorenc Belediye Başkanı Yardımcısı Antonia Bauza, "Hayatını kaybedenlerin ikisi İngiliz vatandaşıydı. Mallorca'nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Palma en çok etkilenen şehirlerden." ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise yerliler olduğu belirtildi.

ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Gece başlayan yağışlar nedeniyle araçlar selde sürüklendi. Kimi vatandaşlar ise yüzerek hayatta kalmaya çalıştı.

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3 ŞEHİRDE OKULLAR KAPATILDI

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yüzlerce kişiyi spor salonuna tahliye etti. Selin vurduğu yerler de göz önüne alınarak en az 3 şehirde okullar kapatıldı.

"YÜZEREK KURTULDUM"

Sel felaketinden kurtulan bir görgü tanığı, "Ben felaketten yüzerek kurtuldum. Ancak yanımdan arabalar, arabaların içinde kurtulamayan insanlar geçti ve hiç bir şey yapamadım." diye konuştu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabında gelen bilgileri yakından takip ettiğini, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına destek olacağını açıkladı. Başbakanlık ofis sözcüsü, Başbakan Sanchez’in selden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğini aktardı.