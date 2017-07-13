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İspanya'da sıcaklığın 46,9'u görmesi bekleniyor

İspanya ikinci bir sıcak hava dalgasının etkisinde. Hava sıcaklığının bugün güneyde 46,9'a kadar yükselmesi bekleniyor.

13.07.2017 - 11:39
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  2. Dünya

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İspanya genelinde sıcaklık 8-10 derece yükselirken sıcak hava dalgası asıl batı ve güney kesimleri etkiliyor.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Ülkenin özellikle güneyinde ve doğusunda bulunan 10 kentte “aşırı risk anlamına” gelen kırmızı alarm, 21 kentte ise ikinci ve üçüncü derecelerden tedbir alınması gerektiğini gösteren turuncu ve sarı alarm verildi.

"SICAK HAVA DALGASI BEKLEDİĞİMİZDEN KÖTÜ"

İspanya Meteoroloji Ajansı sözcüsü Delia Gutiérrez ülkedeki sıcaklıkları “gerçekten aşırı” olarak tanımlayarak "Sıcak hava dalgası beklediğimizden de kötü" dedi. Gutiérrez, tahmin edilen rakamların pratikte aynı olduğunu ancak hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu söyledi.

İspanya'da sıcaklığın 46,9'u görmesi bekleniyor

"ÇOCUKLARI ARABANIN İÇİNDE BIRAKMAYIN"

Yaşlı ve çocukların zorunda kalmadıkça dışarı çıkmaması istenirken polis yetkilileri, çocukların tek başlarına arabanın içinde bırakılmaması konusunda da ebeveynleri uyardı.

10 dakika içinde arabanın içindeki havanın dışarıdaki havadan 10 derece, yarım saat içinde ise 20 derece daha da sıcak olacağını belirterek arabanın içinde yalnız bırakılmış bir çocuk görmeleri halinde ise yurttaşların hemen polis aramalarını istedi.

İspanya'da sıcaklığın 46,9'u görmesi bekleniyor

KAYITLARDAKİ EN YÜKSEK SICAKLIK

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar ülkede etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Ajansının kayıtlarına göre bu ülkenin gördüğü n yüksek sıcaklık olabilir. Şimdiye dek en yüksek sıcaklık 7 Temmuz 2015’te 43 derece olarak kaydedilmişti.

43 DERECEYİ GÖRDÜĞÜNDE PORTEKİZ'DE YANGIN ÇIKMIŞ, 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İberya adası geçen ay da bir sıcak hava dalgasına maruz kalmıştı. İspanya’da termometreler 42 dereceleri görürken yarımadanın batısındaki Portekiz’de sıcak havanın etkisiyle yangın çıkmıştı. Kısa sürede sert rüzgarın etkisiyle pek çok noktaya yayılan yangın günlerce sürmüş, yangında 64 kişinin yaşamını yitirmiş ve 204 kişi de yaralanmıştı.

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