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İspanya'da terörü öven şarkıcıya 3,5 yıl hapis cezası

İspanya'da rapçı Jose Miguel Arenas Beltran'a, şarkılarında Kral'a hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezası verildi.

AA | 21.02.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Avrupa

TERÖR

İspanya Yüksek Mahkemesi, şarkı sözleri ile dikkat çeken ve "Valtonyc" sahne ismiyle bilinen Jose Miguel Arenas Beltran hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme kararında Arenas'ın, şarkılardan birinde kraliyet ailesi için "hırsız" ifadesini kullanarak İspanya'da kraliyet ailesi üyelerini hakarete karşı koruyan yasayı ihlal ettiği belirtildi.

SUÇU "TERÖRÜ ÖVMEK"

Arenas'ın ayrıca şarkılarında ETA ve 1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grubu ile "terörü övmek" suçunu işlediği ifade edildi.

Kararda, Arenas'ın şarkılarında kral, kraliyet ailesi üyeleri ve Katalanca karşıtı bir lobinin liderliğini yapan Jorge Campos'a karşı tehditler içeren ifadeler yer aldığı bildirildi.

Şarkıcının avukatları, "rap müzikte sıklıkla aşırı, kışkırtıcı, kinayeli, sembolik bir dile yer verildiğine" dikkati çekerek, müvekkillerinin bu çerçevede ifade ve sanat yapma özgürlüğünü kullandığını savundu.

Kararda, avukatların yaptığı savunma reddedilerek, "Sözü edilen içerikler, sanık ve avukatlarının ortaya koyduğu şekliyle ifade ve yayın hakkı özgürlüğüne tabi değildir." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Mahkeme, bu unsurları göz önünde bulundurarak, yerel mahkemenin ay başında verdiği 3,5 yıl hapis cezasını onadı.









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