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İspanya'da uçuruma yuvarlanan araç kamerada

Onlarca metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin içerisindeki 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 11:21..
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İspanya'da seyahat halinde olan bir çiftin, fotoğraf çekmek için bir uçurum kenarından otomobillerini park ettiği belirtildi.

KARISI OTOMOBİLDEN ÇIKMADI

Yerel basında çıkan haberlerde, uçurum kenarına park edilen otomobilden, fotoğraf çekmek için çıkan kocanın, 58 yaşındaki karısı otomobilden çıkmadı. Yol kenarına park edilen otomobil bir anda hareketlendi ve uçuruma yuvarlandı. Otomobil içerisindeki 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İspanya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı-VİDEO

"BİR ANDA UÇURUMA YUVARLANDI"

Yerel basına konuşan koca, fotoğraf çekmek için yol kenarında durduklarını ve karısının da fotoğraf çekmek için otomobilden çıkacağını fakat otomobilin bir anda uçuruma yuvarlandığını belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili kocanın, adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Otomobilin uçuruma yuvarlanış anı tesadüfen bir kişi tarafından kameraya alındı.

İspanya'da uçuruma yuvarlanan araç kamerada

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