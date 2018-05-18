İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesi, Türkiye'ye önemli bir gelir kapısı olacak.

2023 hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen mega projeler arasında yer alan Kanal İstanbul, Avrupa'da rahatsızlık oluşturmaya başladı.

Panama Kanalı'nın egemenlik haklarının bir kısmını elinde bulunduran İspanya'da yayın yapan El Pais Gazetesi'nde Andres Mourenza'nın imzasıyla çıkan haberde; Kanal İstanbul projesi çevresel çılgınlık olarak nitelendirildi.

SÜVEYŞ VE PANAMA'YA RAKİP

"Erdoğan'ın çevresel çılgınlığı: Süveyş ve Panama'ya rakip olan yapay bir boğaz" başlıklı yazıda, Türkiye'nin bu projeden vazgeçmesi gerektiğine işaret edildi.

Tüm detaylarıyla Kanal İstanbul GALERİ

TARIM BAHANESİ

Çevresel etkilerin bahane edildiği yazının detaylarında tarımı etkileyebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE 6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Panama Kanalı'nın egemenlik haklarının bir kısmına sahip olan İspanya, buradan yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ediyor.

Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Türkiye bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde edecek.

Türkiye'nin bu projeyi hayata geçirmesini istemeyen İspanyollar, Türklerin sadece tarımla uğraşmasını istiyor...