İspanya'nın insanı tatilden soğutan plajı: Levante

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Şehrin kalabalığından sıkılıp tatile çıkmak isteyen varsa seyahat listenizde kesinlikle olmaması gereken bir yer önereyim; Levante Plajı Benidorm. Olur da bir gün yolunuz İspanya’ya düşer; aman diyeyim Costa Blanca’da bulunan plajlardan uzak durun. Akdeniz'in parlak ışığı, sıcacık iklimi, kilometrelerce devam eden plajları diye övüp övüp bitiremedikleri yerin nasıl bir izdiham plajı olduğunu bilmen gerekiyor.

İNTERNETE YAZINCA ŞİLE DE GÜZEL GÖZÜKÜYOR

Gitmediğimiz bir yere seyahat planı yapmak çok zor bir iş değil; hele de böyle bir teknoloji çağındayken… İnternet hayatımız için her kadar bulunmaz bir nimet olsa da, hayal kırıklığına uğratacak bir tatil için muazzam bir dolandırıcıdır. Mesela şimdi git Google’a Costa Blanca yaz, sana burayı İspanya'nın ve hatta Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından bir tanesi diye satarlar. Her zaman için geçerli değil tabii fakat iyi yapılmayan bir araştırmanın gerçeği, canınızı biraz sıkabilir. Ezber bir seyahat sitesinde çok görürsün deniz, kum, güneş. Kuşbakışı bakınca bence de her yer çok güzel; gelin biraz zoom yapalım.

ARKANIZ OTOBAN, ÜSTÜNÜZ REZİDANS

Costa Blanca'daki tesis, büyük kumlu plajların yanında, iki sığ kesişme noktasında, apartmanların arasında sıkışmış bir yer. Arkanızdan otoban, üstünüzden rezidanslar geçiyor. İşte siz de bu görmüş olduğunuz insan yığınının arasında bir yerdesiniz. O mükemmel sahil dedikleri Lavente’de kulaç atmak bir marifet; bu mu İspanya’nın muhteşem sahili? İpini koparan gelmiş.

İSPANYA KALABALIĞIYLA YİNE ŞAŞIRTMADI

Benidorm'daki bu insan kitlesinin ortasında sahildeki yerini bulmaya çalışmak yetenek istiyor. Şuraya bakar mısınız… Her sene aynı sahne. İspanya’nın Benidorm plajları kalabalığıyla rekorlar kırıyor. Haziran ayında 29,2 milyon ziyaretçi, geçen yılın aynı dönemine göre% 4,2 daha fazla ve bu korkunç kalabalık her sene biraz daha artıyor. Bu durum sadece Benidorm için değil, İspanya’nın geneli için geçerli. Yaz tatili için kesinlikle listeden çıkarın.

HER GÖRDÜĞÜNÜZÜ BLUE LAGOON SANMAYIN

Golf, go-kart, paintball, su sporları veya atlayış alanları olsun, sunulan aktivitelerin hiçbirinde yer yok. İspanya hep aynısın. Barcelona’ya da beach beach diye ne hayallerle gitmiştik; La Barceloneta da Şile’den fazlası değildi. Şimdi suyun ufak bir metrekaresi açık mavi olsun, blue lagoon diye pazarlıyorlar. E biz de fotoğraflardan yiyoruz haliyle; yemeyin!

AVRUPA’NIN BİÇLERİ HİKÂYE

Bu durum sadece İspanya için değil, her yer için geçerli; bu yazıyı, 'Levante’ye diyorum ama gelinim sen anla' olarak kabul edin. Şahsen beach mantığının tam anlamıyla yerleştiği bir Avrupa şehrine daha denk gelmedim. Tabii ki İtalya’nın Amalfi kıyılarına, Tayland’ın suyuna lafımız yok ama şu ‘Avrupa’daysa kesin iyidir’ anlayışını unutun. İspanya beni yine şaşırtmadı. Avrupa'da övülen çoğu plaj Ölüdeniz'in yanından geçemez. Sırf adı İspanya diye yaz tatilini gerçekten otoban altı plajlarda mı geçireceksin? Aynı denize girmek için başka bir ülkeye gitmenize gerek yok; Akdeniz şurası.