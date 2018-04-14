İspanya'nın kredi notunu yükseldi

Moody's'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "Baa2"den "Baa1"e yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak, İspanya'nın ekonomik direncinin arttığı, bunun da giderek dengeli yükselen büyüme profili ve düzelen bankacılık sektörüyle gerçekleştiği vurgulandı.

NOT GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN

İspanya'daki güçlü ekonomik toparlanmanın finansal sektörün yeniden yapılanmasını desteklediği kaydedilen açıklamada, bunun varlık kalitesini artırdığı ve daha güçlü sermaye pozisyonu sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "durağan" not görünümünün ise yapısal makro ekonomik ve mali reformların orta dönemde hayata geçirilmesi beklenmediği için ülkenin kredi notunda orta vadede değişiklik yapılma olasılığının düşük olmasından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Yapısal zayıflıkların ülke için kısıtlayıcı bir etken olarak kaldığı vurgulanan açıklamada, mali ve ekonomik politikalar üzerindeki yapısal ve siyasi dinamiklerin belirsiz olduğu ifade edildi.