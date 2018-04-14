taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
177,25
PETR
72,5700

İspanya'nın kredi notunu yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın kredi notunu yükseltti.

AA | 14.04.2018 - 02:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Moody's'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "Baa2"den "Baa1"e yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak, İspanya'nın ekonomik direncinin arttığı, bunun da giderek dengeli yükselen büyüme profili ve düzelen bankacılık sektörüyle gerçekleştiği vurgulandı.

NOT GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN

İspanya'daki güçlü ekonomik toparlanmanın finansal sektörün yeniden yapılanmasını desteklediği kaydedilen açıklamada, bunun varlık kalitesini artırdığı ve daha güçlü sermaye pozisyonu sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "durağan" not görünümünün ise yapısal makro ekonomik ve mali reformların orta dönemde hayata geçirilmesi beklenmediği için ülkenin kredi notunda orta vadede değişiklik yapılma olasılığının düşük olmasından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Yapısal zayıflıkların ülke için kısıtlayıcı bir etken olarak kaldığı vurgulanan açıklamada, mali ve ekonomik politikalar üzerindeki yapısal ve siyasi dinamiklerin belirsiz olduğu ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
500 sığınmacıya yeri olmayan İsrail insanları Uganda'ya gönderecek
Uganda, İsrail hükümetinin sınır dışı etmek istediği Sudan ve Eritreli 500 sığınmacıyı kabul edebileceklerini duyurdu.
Türkiye ve dünyadan Miraç Kandili görüntüleri
Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye'de ve dünyanın her noktasında akşam namazının ardından program düzenlendi.
Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur
İdlib'de çatışmaların durması gerektiğini söyleyen Panos Moumtzis, iç savaş ve PKK katliamından dolayı nüfusu 2 milyonu aşan İdlib'deki insanların Türkiye sınırına akın edeceğini söyledi.
Ukrayna: Türkiye ile ticaret anlaşması yapmak istiyoruz
Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile serbest ticaret bölgesi anlaşması yapmak istediklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

37
Antonio Guterres: Soğuk savaş intikamla döndü

Antonio Guterres: Soğuk savaş intikamla döndü

6
Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu kör kalıyordu

Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu kör kalıyordu

16
Ukrayna: Türkiye ile ticaret anlaşması yapmak istiyoruz

Ukrayna: Türkiye ile ticaret anlaşması yapmak istiyoruz

4
FETÖ firarisi Albay KKTC'de yakalandı

FETÖ firarisi Albay KKTC'de yakalandı

4
Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

6
Aksaray'da 440 şişe sahte içki yakalandı

Aksaray'da 440 şişe sahte içki yakalandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM