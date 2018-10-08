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İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İspanya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, insanlardan oluşan bir kule inşa etmeye çalıştı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 15:05..
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İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İnsan Kulesi Festivali, İspanya'da 18. yüzyıldan bu yana düzenlenen bir festival. UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan bu festivalde, metrelerce yükseğe uzanan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Festivali sıra dışı yapan ise kulenin insandan yapılması.

İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

EN UZUN İNSAN KULESİ

İnsan Kulesi Festivali'nde yüzlerce kişi birbirlerinin üzerine çıkarak, kule yapmaya çalışıyor. Bu yıl da insanlar en uzun ve karmaşık kuleyi inşa etmek için bir araya geldi. 27'ncisi düzenlenen festivalde insandan oluşturulan kuleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

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