İspanya'nın sıradışı İnsan Kulesi

İnsan Kulesi Festivali, İspanya'da 18. yüzyıldan bu yana düzenlenen bir festival. UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan bu festivalde, metrelerce yükseğe uzanan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Festivali sıra dışı yapan ise kulenin insandan yapılması.

EN UZUN İNSAN KULESİ

İnsan Kulesi Festivali'nde yüzlerce kişi birbirlerinin üzerine çıkarak, kule yapmaya çalışıyor. Bu yıl da insanlar en uzun ve karmaşık kuleyi inşa etmek için bir araya geldi. 27'ncisi düzenlenen festivalde insandan oluşturulan kuleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.



