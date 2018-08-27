Ülkelerinde iç savaştan kaçarak yeni bir hayata yelken açan mültecilerin yeni rotası Cebelitarık. Türkiye-Ege-Yunanistan rotasının kontrol altına alınması, Libya-İtalya güzergâhının zorlaşmasının ardından Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yönelik göç Cebelitarık Boğazı’na kaydı.

ÜNLÜ PLAJA MÜLTECİ AKINI

İspanya'nın plajlarıyla ünlü Cadiz kentinde Cebelitarık'ın hemen karşısında bulunan Costa de Luz plajına mülteciler çıkartma yaptı. Bir plastik bot ve arkasındaki motor ile hızla kıyıya gelen mülteciler, plaja çıkartma yaptı.

Turistlerin güneşlendiği sırada plaja giren sığınmacılar turistlerin şaşkın bakışları arasında şehre doğru koşturdular. Plastik bottan inen 50 mülteci turistlerin arasından kaçarak kayıplara karıştı.

İspanya'ya mülteci akını VİDEO

GÖÇMENLERİN YENİ ROTASI

Türkiye'nin Akdeniz'i kontrol altına almasıyla mültecilerin kaçak geçişlerine izin verilmezken, çoğu Afrikalı göçmenler Cebelitarık üzerinden Avrupa'ya giriş yapmaya çalışıyor.

Fas’tan her gün yaklaşık 400 Afrikalı mülteci İspanya sahillerine ayak basıyor. Yeni yıldan beri İspanya’ya yaklaşık 20 bin mülteci geldiği belirtiliyor.