İspanyol ayrılıkçısı ETA kendini feshetti

Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, 7 yıl önce silah bırakmasının ardından örgütsel yapısını sonlandırarak kendisini feshettiğini duyurdu.

RAJOY'DAN TEPKİ

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kendini fesheden ayrılıkçı ETA örgütünün işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi.

BBC'nin ele geçirdiği yazılı açıklama ve ses kayıtları, Bask bölgesinin bağımsızlığı için 40 yıl silahlı mücadele yürüten ETA'nın kendisini feshettiğini ortaya koyuyor.

Örgütün açıklamasında, "ETA bütün yapılarını tamamen feshetti. ETA bütün siyasi faaliyetlerine son verdi. Bundan sonra siyasi tutum almayacak, girişimleri desteklemeyecek ya da diğer aktörlerle ortaklık kurmayacak" deniyor.

ETA CEZADAN KURTULAMAYACAK

İspanya Başbakanı Rajoy'un açıklamasında ise, "ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok. ETA yok oluşunu ilan ediyor olabilir, ama işlediği suçlar veya bunların izini sürüp, cezalandırma çabaları yok olmuyor" dedi.

Rajoy, "Onlara borcumuz yok ve onlara teşekkür edecek bir nedenimiz de yok" dedi.

ETA'nın açıklamasında, bundan sonra Bask halkının hedefinin çatışmaların yol açtığı sorunların üstesinden gelmeye yönelik bir süreç başlatmak olduğu ifade edildi. Çatışmaların siyasi ve tarihi nedenlerinin de ele alınacağı kaydedildi.