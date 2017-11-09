İspanyol bakan: Bağımsızlık referandumu olabilir

BBC'ye konuşan Dastis, bu konunun ülke genelinde referanduma götürülebileceğinin sinyalini verirken, parlamentoda "Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimalini incelemek üzere" bir parlamento kurulduğunu açıkladı.

"KARARI TÜM İSPANYALILAR ALMALI"

İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşan Dastis, sözlerine şöyle devam etti:

"İlgilenilmesi gereken bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ediyoruz fakat her durumda bir karar alınacaksa tüm İspanyalılar tarafından alınmalı."