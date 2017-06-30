İspanyol basını Arda Turan'ın göbeğini konuşuyor

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, nikahın hemen ardından balayı için Maldivler yoluna düşü.

Fahriye ve Burak düğünün ardından Maldivler'e uçtu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin düğününe katılan Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla olay oldu.

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Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

Dünya Tekvando Şampiyonu Askari; madalyasının ve dalgalandırdığı bayrağın, Türk-Kürt ayrımı yapanlara en güzel cevap olduğunu söyledi.