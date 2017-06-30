İspanyol basını Arda Turan'ın göbeğini konuşuyor

Aslıhan Doğan ile Mikonos'ta tatilde olan Arda Turan, kız arkadaşıyla Yunan Adası'nda samimi görüntüler verdi. La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan'ın fazla kiloları İspanyol basınının dikkatini çekti.
"ARDA FORMUNU KAYBETTİ"
30 yaşındaki futbolcunun bir tatil görünütüsü paylaşan AS Gazetesi, "Arda formunu kaybetti" başlığıyla bir haber yayınladı.
Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği ciddi şekilde tartışılır hale geldi. İstenilen forma gelemeyen yıldız oyuncunun geleceği yeni teknik direktör Valverde'ye bağlı.