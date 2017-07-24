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İspanyol futbolcu Fornals bonservisini kendi ödedi

Malaga'nın orta saha oyuncusu Pablo Fornals, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek Villarreal'e transfer oldu.

24.07.2017 - 23:02
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Malaga Kulübünden yapılan açıklamaya göre sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödeyen 21 yaşındaki Fornals, teknik heyet ve oyuncularla vedalaşarak takımın Hollanda'daki kampını terk etti.

Villarreal ise altyapısında 5 yıl boyunca oynayan Fornals ile 5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

İspanyol futbolcu Fornals bonservisini kendi ödedi

12 MİLYON AVRO ÖDEDİ İDDİASI

İki kulüp de sözleşmenin feshi için ödenen parayı paylaşmadı ancak İspanyol basını, İspanya Milli Takımı formasını bir kez giyen Fornals'ın, 12 milyon avro ödediğini ileri sürdü.

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