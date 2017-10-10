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İspanyol hükümetinden Katalonya'ya tepki

Katalonya Başkanı Puigdemont'un bağımsızlığı erteleme kararına hem İspanya merkez hükümeti, hem de Katalonya'daki muhalif partiler tepkili.

10.10.2017 - 22:52
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İspanya resmi haber ajansı EFE, Katalonya Başkanı Puigdemont'un konuşmasının merkezi hükümet tarafından "yasa dışı ve hileli bir referandumu geçerliymiş gibi gösterme çabası" olarak görüldüğünü yazdı.

MERKEZİ HÜKÜMET YENİ ÖNLEMLER ALACAK

İspanyol hükümeti kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, Puigdemont'un açıklamalarına karşı merkezi hükümetin yeni önlemler alacağı da iddia edildi.

KATALONYA'DAKİ MUHALEFET PARTİLERİ TEPKİLİ

Öte yandan Puigdemont'un İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını beklemeye aldığını açıklayan sözleri, Katalonya'daki muhalefet partileri tarafından sert dille eleştirildi. Katalonya'da ana muhalefette olan Ciudadanos partisinin lideri Ines Arrimadas, "Beklemeli de olsa bir bağımsızlık ilanı yapmak demokrasiye darbedir. Endülüs'te yaşayan ailemin beni görmek için Katalonya'ya geldiklerinde bir pasaport almalarına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

"FRANCO DÖNEMİNE DÖNMEK İSTEMİYORUZ"

Puigdemont'un sözlerinin "bir bağımsızlık ilanı olmadığını" vurgulayan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) lideri Miquel İceta da ülkedeki mevcut belirsizliği sona erdirmek ve İspanya Anayasası'nda reform yapabilmek için erken yerel seçime gidilmesini talep etti. İceta, "Açıklayamadığınız bir bağımsızlığı beklemeye alamazsınız. 40 yıl öncesine (Franco dönemi) dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin Katalonya'daki kolunun lideri Xavier Garcia Albiol da konuşmasında "Hiçbir zaman Katalonya Cumhuriyeti devleti olmayacak çünkü hukuk devleti buna müsaade etmeyecek." dedi.

"FIRSATI KAYBETTİK"

Katalonya'daki azınlık hükümetine, bağımsızlık sürecinin devamı şartıyla dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin Milletvekili Anna Gabriel de "Bir cumhuriyet kurmaya geldik. İspanyol hükümeti ile iletişim kurmanın tek yolu Katalonya Cumhuriyeti'dir. Bugün bağımsız bir Katalonya Cumhuriyeti ilan edileceğini sanıyorduk. Belki de bir fırsatı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Bu arada Katalonya Başkanı Puigdemont'un bağımsızlık ilan edeceği beklentisiyle yerel parlamento yakınlarında toplanan bağımsızlık yanlısı grupların hayal kırıklığına uğradıkları görüldü.

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