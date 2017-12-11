İspanyol Jandarması 44 eserin yerini değiştirdi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk yönetimleri arasında 2 yıldır devam eden, Aragon'daki Villanueva de Sijena Manastırı'ndan çıkan ve yaklaşık 30 yıl önce Katalonya özerk yönetimine satılan sanat eserlerinin kime ait olduğuyla ilgili hukuki tartışmalar, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin etkisiyle farklı bir hal aldı.

MAHKEMELİK MÜZE KARARI

Aragon bölgesinde bulunan Huesca kentindeki 1 numaralı mahkeme, 30 Kasım'da verdiği kararla, Katalonya'nın Lleida kentindeki Katalonya Ulusal Sanat Müzesi'nde bulunan 44 parça tarihi eserin Villanueva de Sijena Manastırı'na ait olduğunu açıklamış ve iade edilmesi için müze yönetimine 11 Aralık'a kadar süre vermişti. REUTERS/Albert Salame ((Halk ile jandarma arasında arbede yaşandı)

JANDARMA'DAN TARİHİ ESER OPERASYONU

Süre dolmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmaması üzerine Madrid hükümeti devreye girdi ve eserleri taşıma kararı aldı. Lleida Belediyesi'nin söz konusu sanat eserlerini iade etmemesi üzerine İspanyol jandarması müzeye operasyon düzenledi.

Sabaha karşı yerel saatle 03.30 sıralarında müzeye giren jandarma yetkilileri ve sanat teknisyenleri paketleme işlemini yaparak kamyonlara yüklediği eserleri Sijena'ya götürdü.

REUTERS/Albert Salame (İspanyol jandarması Katalanları jopladı.)

OPERASYONDA ARBEDE YAŞANDI

Sabaha karşı yerel saatle 03.30 sıralarında müzeye giren jandarma yetkilileri ve sanat teknisyenleri paketleme işlemini yaparak kamyonlara yüklediği eserleri Sijena'ya götürdü.

Taşıma işlemi sırasında bölgedekiler ile jandarmalar arasında çatışma yaşandı. Eylemcilere, jandarma jop ile müdahale etti.