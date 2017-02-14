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İspanyol mahkemesinden başörtüsü yasağına karşı karar

İspanyol vatandaşı Ana Saidi Rodriguez, çalışırken başörtüsünü çıkarmasını zorunlu kılan Acciona adlı şirkete karşı açtığı davayı kazandı.

14.02.2017 - 13:57
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BAŞÖRTÜ

İspanya'nın doğusunda bulunan Mayorka Adası'nın Palma kentindeki il mahkemesi, çalıştığı havaalanında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle işten çıkarılan kadını haklı buldu.

Mahkeme, söz konusu kişinin hemen işe geri alınmasını ve şirkete para cezası verilmesini karara bağladı.

LAİKLİK VE TARAFSIZLIK İLKELERİNE TERS

İl mahkemesi, şirketin koyduğu yasağın laiklik ve tarafsızlık ilkelerine ters düştüğüne, İspanya anayasasında belirtilen vatandaşların din özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine kanaat getirdi.

Havaalanında yer hizmetleri müşteri danışmanlığında çalışan Rodriguez, başörtüsü takma kararı aldıktan sonra işvereni tarafından nisan ve temmuz ayları arasında toplam 5 kez maaş kesintisi yaptırımına maruz kalmış ve işten çıkarılmıştı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

İl mahkemesi, Rodriguez'in hemen işine geri alınması kararını verirken, şirketi 4 bin 491 avro para cezasına çarptırdı. Şirket ayrıca üzüntü ve stresle bağlantılı sağlık problemleri yaşayan çalışanına, 7 bin 892 avro manevi tazminat ödeyecek.



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