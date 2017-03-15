İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren referanduma kadar çalışmalarına ara verecek.

Başbakan Yıldırım'a ikizi kadar benzeyen Zekeriya Yetkin ile Başbakan Yıldırım İzmir'de fotoğraf çektirdi.

1 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

2 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

3 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.

4 Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların üçte biri bel ağrısından şikayetçi.

5 BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı Geçtiğimiz günlerde BBC yayınını basan iki sevimli çocuk oldukça konuşulmuştu. BBC muhabiri Kelly yayına bu kez ailesiyle birlikte çıktı.

6 Türk firması Harp Arge'den yerli drone savar İZLE Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten ve ihracatına başlayan Harp Arge, performansını daha da artırmaya hazırlanıyor.