taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.137
USD
3,7423
EURO
3,9685
ALTIN
144,16
PETR
51,5600

İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

İspanya polisi Europol ile işbirliği içinde yaptığı operasyonlarda 10 binden fazla silah ele geçirdi.

15.03.2017 - 08:58
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Operasyona ilişkin polis internet sayfasından duyurulan açıklamaya göre İspanya’nın Bizkaia, Girona ve Cantabria kentlerinde Ocak ayında yapılan operasyonlarda ele geçen silahların arasında 9 bin CETME marka otamatik tüfek, bin tüfek ile 400 Howitzer topu ile uçaksavar silahları, el bombaları ve tabancalar bulunuyor.

TERÖRİSTLERE SATILMAK ÜZERE HAZIRLANDIĞI ŞÜPHESİ

İspanyol polisi ele geçen silahların kriminal çevrelerle terörist gruplara satılmak üzere hazırlandığından kuşkulanıyor. Ele geçen silahlara, 2014 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan yahudi müzesi saldırısının ardından başlatılan araştırma sonucu ulaşıldığı belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

70
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

28
Obama için yeni soruşturma talebi

Obama için yeni soruşturma talebi

56
Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler

Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler

89
BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

11
Türk firması Harp Arge'den yerli drone savar İZLE

Türk firması Harp Arge'den yerli drone savar İZLE

27
Leicester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Leicester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM