İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

Operasyona ilişkin polis internet sayfasından duyurulan açıklamaya göre İspanya’nın Bizkaia, Girona ve Cantabria kentlerinde Ocak ayında yapılan operasyonlarda ele geçen silahların arasında 9 bin CETME marka otamatik tüfek, bin tüfek ile 400 Howitzer topu ile uçaksavar silahları, el bombaları ve tabancalar bulunuyor.
TERÖRİSTLERE SATILMAK ÜZERE HAZIRLANDIĞI ŞÜPHESİ
İspanyol polisi ele geçen silahların kriminal çevrelerle terörist gruplara satılmak üzere hazırlandığından kuşkulanıyor. Ele geçen silahlara, 2014 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan yahudi müzesi saldırısının ardından başlatılan araştırma sonucu ulaşıldığı belirtildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.