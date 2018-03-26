İspanyol polisi göstericilere acımadı

1 İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın yerden balistik ilk atışları başarıyla tamamlandı. Bu yılın son çeyreğinde ise testler yeni bir boyut kazanacak.

2 Ayla Çelik annesiyle alışverişte Şarkıcı Ayla Çelik, annesinin elinden tutup alışveriş yaptı.

3 Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı Kuvvetli hava akımları ile taşınan Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun, bu sabah itibarıyla yurdun batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

4 Hamile Pınar Tevetoğlu görüntülendi Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

5 Melek Baykal: Küçük erkekle evlenen kadınları ayıplıyorum Melek Baykal, kendinden küçük erkeklerle evlenen ya da ilişkisi olan kadınlar hakkında konuştu.

6 Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler Yunanistan Savunma Bakanı, ulusal egemenliklerinin tehdit edilmesi durumunda gerekeni yapabileceklerini söyledi.