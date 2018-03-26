İspanyol polisi göstericilere acımadı

Türkiye'de çıkan sokak olaylarında polis ekiplerinin en ufak müdahalesinde bile, Türkiye'ye ayar vermeye çalışan Avrupa ülkeleri İspanya'da çıkan olaylar karşısında sessizliğe gömüldü.
Katalan Lider Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınmasından sonra Barselona'da sokaklar karıştı.
HANİ İNSAN HAKLARI
Eylemlere sert bir şekilde müdahale eden İspanyol polisi, insan haklarını adeta rafa kaldırdı.
Kalabalık grupların üzerine minibüsleriyle dalan polis ekipleri, göstericileri ölümle burun buruna getirdi.
İspanyol polisi göstericilerinin üzerine minibüs sürdü ViDEO
POLİSZEDELER
Sabaha kadar devam eden gösterilerde, polislerin sert müdahaleleri nedeniyle onlarca kişi yaralandı.
Avrupa'nın ortasında çıkan sokak eylemleri karşısında diğer ülkeler sessizliğini korumaya devam ediyor.