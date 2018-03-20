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İspanyol sanatçıdan seramik sergisi

Türkiye'de başarılı çalışmalara imza atan Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘Mareas-Gelgit’ isimli seramik sergisi 14 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

DHA | 20.03.2018 - 09:19..
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Eserlerinde renk-biçim denemesi yapan ve her bir seramik çalışmasını yalnızca elleriyle şekillendiren İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘Mareas/Gelgit’ isimli sergisini Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi

Küratörlüğünü Kenan Bahar Derre’nin yaptığı, birbirinden renkli ve zarif dokunuşlu yaklaşık 40 farklı eserin yer aldığı sergi, 14 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi

Hayatın dalgalarını ve küçük büyük gelgitlerini eserlerine yansıtan Alfonso Ruiz Felipe, yarattığı tanımsız formlu seramiklerin bazılarını ahşapla buluşturuyor, bazılarını da ışık ve gölge oyunlarıyla süslüyor.

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi

İspanyol sanatçıdan seramik sergisi

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