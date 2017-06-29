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İspark yolsuzluk iddiasına açıklık getirdi

İstanbul'un en büyük otopark kuruluşu, denetim sırasında suistimal yapıldığını tespit etti. 819 bin TL mahkeme yoluyla geri alınacak.

29.06.2017 - 14:17
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İspark yolsuzluk iddiasına açıklık getirdi

İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin fesh edildiği ve haklarında dava açılacağı belirtilerek şunlara değinildi:

"DENETİM SIRASINDA TESPİT EDİLDİ"

"İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunmaktadır. Toplamda 1700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır.Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir.

"SUİSTİMAL EDİLEN RAKAM 819 BİN TL"

Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir.Teknik incelemeler sonucu personelin suistimal ettiği rakam 819 bin TL’dir.

"SİLİNMEYE ÇALIŞILAN VERİLER VERİTABANINDA"

Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir."

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