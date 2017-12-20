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Isparta-Eğirdir yolunda otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, mermer yüklü tıra çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 20.12.2017 - 23:20..
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Akşam saat 19:00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunda bir otomobil,  dönüş yapmakta olan tıra arkadan çarpıştı.  Kazada, otomobilde bulunan Resul Varol, Abdullah Cambaz, Muhammet Şen ve Osman Elvan yaralanırken, yaralılardan 2’si araç içinde sıkıştı.

Isparta-Eğirdir yolunda otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Isparta Şehir ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta-Eğirdir yolunda otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

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