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Isparta Kitap Fuarı başlıyor

Isparta Belediyesi’nin Öncülüğünü yaptığı kitap fuarı kapılarını 2 Mart Cuma günü Gökkubbe Fuar Alanında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Kitap

Isparta 2. Kitap fuarına yüzlerce yayın evinin yanı sıra tanınmış yazarlar imza günü düzenleyecek.

Isparta Kitap Fuarı başlıyor

Kitap fuarı 2-11 Mart tarihleri arasında kadar ziyaretçilere açık olup girişler ücretsiz olacak. Fuarı ziyaret eden okurlar sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatabilecek, söyleşi ve panellere katılabilecekler.

Isparta Kitap Fuarı başlıyor

Bir hafta sürecek olan kitap fuarında, kitapseverleri kağıttan dünyaların keşfine doğru yolculuğa çıkacaklar. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılacağı fuarda, ünlü yazarlar da okurlarıyla bir araya gelecekler.

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