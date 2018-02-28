Isparta Kitap Fuarı başlıyor

Isparta 2. Kitap fuarına yüzlerce yayın evinin yanı sıra tanınmış yazarlar imza günü düzenleyecek.

Kitap fuarı 2-11 Mart tarihleri arasında kadar ziyaretçilere açık olup girişler ücretsiz olacak. Fuarı ziyaret eden okurlar sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatabilecek, söyleşi ve panellere katılabilecekler.

Bir hafta sürecek olan kitap fuarında, kitapseverleri kağıttan dünyaların keşfine doğru yolculuğa çıkacaklar. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılacağı fuarda, ünlü yazarlar da okurlarıyla bir araya gelecekler.