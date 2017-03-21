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Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta kabulleri başladı

24 Mart'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle yapılacak Isparta Şehir Hastanesinde, hasta kabullerinin başladığı öğrenildi.

21.03.2017 - 14:55
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  2. Sağlık

Isparta'da yapımına AKFEN Holding tarafından 2 yıl önce başlanan, 225 bin metrekare alana kurulu Isparta Şehir Hastanesinin inşaatının tamamlanmasının ardından hasta kabulüne başlandı.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI

4 bloktan oluşan ve 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı hastane, 1 milyar 150 milyon liraya mal oldu.

Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta kabulleri başladı

25 YIL SONRA BAKANLIĞA DEVREDİLECEK

Sağlık hizmetleri dışında tüm hizmetlerin 25 yıl boyunca AKFEN tarafından verileceği hastane, 25 yıl sonra tümüyle Sağlık Bakanlığına devredilecek. 755 yataklı hastanede, 167 poliklinik, 20 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve hava ambulanslarının iniş ve kalkış yapabileceği heliport yer alıyor. Hastanede ayrıca, her odada Kur'an-ı Kerim ve seccade bulunuyor.

Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta kabulleri başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİ

TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklama, şehir hastanesinin uzun uğraşlar sonunda Isparta'ya kazandırıldığını belirterek, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın bize büyük destekleri oldu. Hem şahsım hem de Isparta adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Isparta'ya yakışır bir hastaneye kavuştuk." dedi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta kabulleri başladı

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