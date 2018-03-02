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Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Afrin'deki çatışmada şehit oldu. Açıkol'un Afrin'e gitmeden önce arkadaşlarına "Şehit olmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

DHA | 02.03.2018 - 00:35..
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Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de teröristlerle girdiği çatışmada24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol şehit oldu. Isparta'daki ailesine acı haber ulaştırılırken, oturdukları mahalle türk bayraklarıyla donatıldı.

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü VİDEO

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

"ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM" DEDİ

Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum.' dediğini söylediler.

Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü


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