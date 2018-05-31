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Isparta’da 120 milyon lira yatırımlı otogarın inşası sürüyor

Isparta'da 200 dönüm alan üzerinde yükselen otogarın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

İHA | 31.05.2018 - 08:57..
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Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta’da yapımı devam eden yeni otogar ve AVM çalışmalarını inceledi. Günaydın 120 milyon lira maliyetli yatırımı, “Bizden sonra torunlarımızdan da öteye gidecek kalıcı bir tesis” olarak tanımladı.

Isparta’da 120 milyon lira yatırımlı otogarın inşası sürüyor

"MALİYETİ 120 MİLYON LİRA"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Otogar çalışmamız hızla devam ediyor. Köy garajı bölümümüzde çelik yapı ve kapatmalar yapılıyor. Kalıpta son aşamaya gelindi. Bodrum katta yer alan otopark alanımızın da yangın söndürme ve diğer teşkilatları yapıldı. Yaşayan otogarda çalışmalarımız dokuz koldan devam ediyor. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Geçen ay ve bu ay için 17 milyon 500 bin liralık tek seferde hak ediş ödedik. Bunu söylerken burada ne kadar iş yapıldığını anlatmak istiyorum. Bu yerimizin maliyeti 120 milyon liradır.” dedi.

Isparta’da 120 milyon lira yatırımlı otogarın inşası sürüyor

5 DEFA YERİ DEĞİŞTİ

Belediye Başkanı Günaydın açıklamasının devamında, “Bu otogarımız asırlar boyu hizmet verecek ve aynı zamanda şehrimizin gökten düşen bir kutup yıldızı gibi merkezi olacak. Bizden sonra torunlarımızdan da öteye gidecek kalıcı bir tesis. Öyle bir mirengi noktası ki, şehrin üniversiteden Dere, Sidre, Karaağaç Mahallesi'ne kadar merkezi olacak. Çocukluğumdan bu yana Isparta’da 5 defa otogar yeri değişti. Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl düşünmeden çalışmalar yapılıyor, biz yüzlerce yıldan bahsediyoruz. Şimdiden gelecekte de kullanılacak olan bu tesisimiz Isparta’mıza hayırlı olsun.” görüşlerinde bulundu.

Isparta’da 120 milyon lira yatırımlı otogarın inşası sürüyor

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