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Isparta'da 18 köpek ölüsü bulundu

Zehirlendiği tahmin edilen, aralarında yavruların da yer aldığı 18 köpek ölüsü bulundu. Belediye ekipleri ise 4'ü yavru 6 köpeği tedavi altında aldı.

İHA | 20.03.2018 - 19:57..
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Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında zehirlenerek 18 köpeğin öldüğü belirlendi.

6 KÖPEK TEDAVİDE

Ölmek üzere olan 4’ü yavru 6 köpek ise hayvanseverler tarafından Isparta Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne yetiştirilerek veterinerlere teslim edildi.

Isparta'da 18 köpek ölüsü bulundu

Isparta'da 18 köpek ölüsü bulundu

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "18 Mart 2018 Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla gelen ihbar üzerine, belediye veteriner hekimlerimiz ihbarı anında değerlendirip, Deri Organize Sanayi mevkiine ivedilikle geçmişlerdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve belediye veteriner hekimlerimizin olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonucunda yavru ve yetişkin toplam 18 köpeğin öldüğünü tespit etmişlerdir. Olay sonucunda zehirlenme şüpheli hayvanlardan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından analiz için numune alınmıştır. Belediye veteriner hekimlerimizce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yetişkin ve 4 yavru köpek tedaviye alınmıştır. Yavru ve yetişkin köpekler tedaviye cevap vererek hayata tutunmuşlardır” denildi.

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