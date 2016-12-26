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Isparta'da askeri araç devrildi

Isparta’yı Davraz Kayak Merkezi’ne bağlayan karayolunda şarampole devrilen askeri araçtaki 3 asker hafif yaralandı.

İHA | 26.12.2016 - 19:55
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Kulovası mevkisinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Merkez Komutanlığına ait askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 asker yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta'da askeri araç devrildi

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Öte yandan, yoğun kar yağışının devam ettiği kayak merkezi bölgesinde Isparta İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Isparta'da askeri araç devrildi

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