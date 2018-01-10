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Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da bir soğuk hava deposunda forklift operatörü olarak çalışan kişi köydeki evinde ölü olarak bulundu.

İHA | 10.01.2018 - 01:37..
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Uzun süredir depoda forklift operatörü olarak çalıştığı öne sürülen 28 yaşındaki Hasan G., yaşadığı evde hareketsiz vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu


Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hasan G.’nin öldüğü belirlenirken, olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ise cesede yakın bölgede bir silah bulunduğu öne sürüldü.

Hasan G.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, maktulün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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