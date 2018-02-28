Isparta'da çeşmelere dadanan hırsız yakalandı

1 Muğla'da iki kişi sele kapılıp kayboldu Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen sele kapılan iki kişi kayboldu.

2 Benfica, Taslica'nın sözleşmesini uzattı Benfica Kulübü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

3 Kalın: 700 sivil tedavi için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya, tedavi amaçlı Türkiye'ye gelecek sivillerin yola çıktığını açıkladı." dedi.

4 Muslera ve Fernando, Karabükspor maçında oynayacak Galatasaray'ya sakat olan Muslera ve Fernando'dan iyi haber geldi. Fatih Terim, iki oyuncuyu da Karabükspor maçında sahaya sürecek.

5 Konya'da hamile eşini pompalı tüfekle vurdu Konya'da yaşayan ve boşanmak üzere olan bir çift tartıştı. 47 yaşındaki Yaşar Ç., 3 aylık hamile eşi Fatma Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu.

6 Zeki Üçok: FETÖ'cü General 50 şehide sebep oldu Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, hendek operasyonları döneminde FETÖ'cülerin çok şehit verilmesine sebep olduğunu ve Afrin'de sağlanan başarının FETÖ'cülerin temizlenmesinden dolayı olduğunu belirtti.