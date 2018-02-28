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Isparta'da çeşmelere dadanan hırsız yakalandı

Isparta’da belediyenin 3 ayrı mahallede yaptırdığı umuma açık çeşmelerin musluklarını çalan şahıs, 20 adet musluğu hurdacılara sattı. Polis tarafından yakalanan şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı

İHA | 28.02.2018 - 21:22..
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Isparta’da 26 Şubat 2018 günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karaağaç-Yenice ve Davraz mahallelerinde bulunan belediyeye ait çeşmelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

POLİS KAMERALARI İZLEDİ

Hırsızlığın ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, failin küçük yaştaki S.Y. olduğunu tespit etti.

Isparta'da çeşmelere dadanan hırsız yakalandı

SERBEST KALDI

Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Y.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından ’işyerinden veya resmi kurumdan hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

20 MUSLUĞU SATTI

Öte yandan, belediyeye ait çeşmelerden çalınan 20 adet musluk bataryasının S.Y.’nin sattığı hurdacılardan geri alınarak belediye yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

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