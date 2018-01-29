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Isparta'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde çıkan bir yangında, içeride mahsur kalan yaşlı çift yanarak can verdi.

İHA | 29.01.2018 - 04:33..
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Köydekilerin uykuda olduğu dakikalarda çıkan yangın, bir anda büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı.

Isparta'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

GECE ÇIKAN YANGIN 3 EVE SIÇRADI

Gece saat 03:00 sıralarında çıkan yangın bir anda 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi.

Olay yerine ayrıca 112 Acil Servis ve Jandarma Ekipleri de gönderildiği belirtildi.
Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında, içeride mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin’in (84) yanarak can verdiği öğrenildi.
Diğer yandan, dumandan etkilenen kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, henüz yaşlı çiftin cesedine ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Isparta'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti


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