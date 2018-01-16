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Isparta’da ecza deposunda yangın

Bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok miktarda ilaç ve tıbbi malzeme zarar gördü.

İHA | 16.01.2018 - 00:28..
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Yayla Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bir ecza deposunun bulunduğu 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çakın yangın üst kata da sıçrayınca paniğe neden oldu. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye aracı müdahale ederken, polis ekipleri de tedbiren apartmandaki tüm katları boşalttı.

Isparta’da ecza deposunda yangın

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle ecza deposunda bulunan fazla miktarda ilaç ve tıbbi malzeme de zarar gördü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

Isparta’da ecza deposunda yangın VİDEO

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

Isparta’da ecza deposunda yangın

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