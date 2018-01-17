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Isparta'da eğitim uçağı düştü

Eskişehir'den kalkan askeri eğitim uçağı Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. 3 asker şehit oldu.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 14:55..
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Isparta'da eğitim uçağı düştü

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

"MAALESEF 3 ŞEHİDİMİZ VAR"

Vali Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalvaç'ın Yukarı Kaşıkara Köyü yakınlarında eğitim uçuşu yapan uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü belirtti. Günaydın, "Maalesef 3 şehidimiz var. Bu eğitim uçağının ne şekilde düştüğüne dair bilgi henüz yok. Türk Hava Kuvvetlerimizden bir helikopter de olay yerine intikal etmiş durumda. Zaten biz de bu bilgileri kendilerinden aldık. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının saat 12.50'de radar irtibatı kesildi.

Kurtarma faaliyetlerine başlanmasının ardından 14.30'da Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve 3 askerin naaşlarına ulaşıldı.

Isparta Valisi Günaydın: 3 şehidimiz var VİDEO

Isparta'da eğitim uçağı düştü

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