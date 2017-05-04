Isparta'da fabrika yangını

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası

Hakkari'de ot toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan biri yaralı 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Gürpınar ilçesinde yapılan güvenlik kontrollerinde, amonyum nitrat destekli ve uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 4 Mayıs Dünya Star Wars günü dolayısıyla Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, 5 yıl önce Mürüvvet Karaboğa'ya küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 500 lira tazminata mahkum edildi.

1 Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

2 İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth'in sağlığı ile olumsuz bir durum olduğunu iddia etti. Eşinin görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

3 Adana'da kız isteme: 6 ölü Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

4 Abdullah Gül açıklama yapacak Son günlerde hakkında sıkça konuşulan Abdullah Gül, yarın açıklama yapacak.

5 Evlilik programlarının saatleri değiştirilecek Evlilik programları çocukların da TV izlediği zaman dilimlerinde koruyucu sembol olsa bile yayımlanamayacak.

6 Norveç üretti Merkel inceledi Almanya Başbakanı Angela Merkel, Norveç'te otomobil parçaları üreten bir tesisi ziyaret etti.