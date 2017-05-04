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Isparta'da fabrika yangını

Isparta'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir mantolama fabrikası, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

04.05.2017 - 18:55
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Sanayi Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Sait Işık'a ait mantolama üretim fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Isparta'da fabrika yangını

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Burdur ve Isparta'nın ilçelerinden de takviye ekipler geldi.

Isparta'da fabrika yangını

MALZEMELER DIŞARIYA ÇIKARILDI

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, mahalle sakinleri, yangının sıçramadığı alanda kalan mantolama ürünlerini, elden ele taşıyarak dışarıya çıkardı.

Isparta'da fabrika yangını

Isparta'da fabrika yangını

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