Isparta'da fabrika yangını

Sanayi Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Sait Işık'a ait mantolama üretim fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Burdur ve Isparta'nın ilçelerinden de takviye ekipler geldi.
MALZEMELER DIŞARIYA ÇIKARILDI
Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, mahalle sakinleri, yangının sıçramadığı alanda kalan mantolama ürünlerini, elden ele taşıyarak dışarıya çıkardı.