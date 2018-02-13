Isparta'da feci kaza: 2 ölü

Isparta'da saat 03.30 sıralarında, 23 yaşındaki Rüçhan Gürkan yönetimindeki otomobil, Isparta- Keçiborlu yolu üzerindeki Baladız kavşağında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki 21 yaşındaki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.