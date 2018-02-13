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Isparta'da feci kaza: 2 ölü

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki iki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 13.02.2018 - 11:13..
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Isparta'da saat 03.30 sıralarında, 23 yaşındaki Rüçhan Gürkan yönetimindeki otomobil, Isparta- Keçiborlu yolu üzerindeki Baladız kavşağında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı.

Isparta'da feci kaza: 2 ölü

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki 21 yaşındaki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Isparta'da feci kaza: 2 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Isparta'da feci kaza: 2 ölü



Isparta'da feci kaza: 2 ölü

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