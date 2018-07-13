Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 24'sü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.