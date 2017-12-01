Isparta’da FETÖ’den 397 kişi tutuklandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 bin 663 şüpheli hakkında, 2 bin 607 soruşturma dosyasının bulunduğu açıklandı.

420 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Isparta’da yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ele başı Fethullah Gülen’in de bulunduğu, 161 kişi hakkında yakalama kararının verildiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında ayrıca, 310 kişi hakkında adli kontrol, 420 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildiğini bildirildi.

567 KAMU DAVASI AÇILDI

15 Temmuz 2016’dan itibaren, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, "FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Isparta Ağır Ceza Mahkemelerine 567 adet kamu davası açılmış, açılan davalardan 73 adet dosyada, 73 şüphelinin mahkumiyetine, 7 şüphelinin ise beraatına karar verilmiştir. Isparta Ağır Ceza Mahkemelerinde 397’si tutuklu olmak üzere toplam 585 kişi hakkında 494 adet dosya halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.