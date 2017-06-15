Isparta'da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 14 Ekim günü saat 21.30 sıralarında yol üzerinde park halindeki 2 kamyonun arasında 1 kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.

Gelen polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sırtından tek kurşunla vurulup öldüğü belirlenen kişinin, Ekrem İnci olduğu tespit edildi. Olay günü yemek sonrası namaz için camiye gittiği sırada vurulan 4 çocuk babası Ekrem İnci'nin İstanbul'dan emekli olduktan kısa süre sonra memleketi Yalvaç'a yerleştiği belirtildi.

"BİR MOTOSİKLET GEÇTİ..."

Yalvaç Emniyet Müdürlüğü TEM ve Asayiş ekipleri, görgü tanıklarının olay gecesine ilişkin "Bir motosiklet geçti ardından bir patlama sesi duyduk. Egzoz mu yoksa silah sesi mi bilemedik." ifadeleri üzerine motosikleti ve sürücüsünü bulmaya yoğunlaştı.

TELEFONLARI DİNLENDİ

Çalışma sonucu motosiklet sahibinin Serkan Gülten olduğu belirlendi. Serkan Gülten'i teknik ve fiziki takibe alan polis, mahkemeden alınan izinle dinlediği Gülten'in telefon görüşmelerinde olaydan söz etmesi üzerine harekete geçti. Yalvaç'a bağlı Sücüllü Köyü'ne çalışmak için gelen Gülten'in İstanbul'a döndüğünü belirleyen polis, şüpheliyi pazartesi günü İstanbul'da gözaltına aldı ve ertesi gün Yalvaç'a getirdi.

KASİSE GİRİNCE TABANCA ATEŞ ALDI

Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Serkan Gülten, önce suçu kabul etmedi. Cep telefonu kayıtlarındaki konuşmaları dinletilen Gülten, bunun üzerine olayın kaza sonucu olduğunu öne sürdü. Olay gecesi 1 arkadaşı ile motosikletle Salur Mahallesi'ne gittiklerini anlatan Serkan Gülten, yolda ilerledikleri sırada kasise girdiğini ve bu sırada motosikletin oturağı altında bulunan ruhsatsız tabancanın ateş aldığını kaydetti. Motosikletin arka lambasını da kırarak çıkan merminin Ekrem İnci'ye isabet ettiğini aktaran Gülten, bunu da olaydan sonra haberlerde öğrendiğini söyledi. Serkan Gülten, korktuğu için olayla ilgili kimseye bir şey söyleyemediğini de belirtti.

TABANCA BULUNDU

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda kazara patladığı iddia edilen tabanca şüphelinin evinde sakladığı yerde bulundu. 7.65 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Serkan Gülten dün tutuklandı. Şüpheliyle olay sonrası telefon görüşmesi yapan ve olayı bildiği halde gizlediği tespit edilen M.K. ile Ü.T. de savcının talimatı üzerine 'adaleti yanıltmak' ve 'suçluyu gizlemek' suçlarından gözaltına alındı.