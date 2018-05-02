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Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Isparta'da kamyonla şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

DHA | 02.05.2018 - 21:28..
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Saat 19.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 32 GD 932 plakalı kamyonla 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs trafik ışığına çarparak durabildi.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i kamyonda, diğerleri otobüste olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı



Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı



Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı



Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

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