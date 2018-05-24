Isparta’da şehidin anıtına zarar verdiler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler adına yapılan anıtta yer alan ay yıldıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Olay kentteki bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HEMEN YENİLENECEK"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise üzücü olayı sosyal paylaşım sitesinden şu ifadelerle paylaştı: "Anadolu Mahallemizde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'nda şehidimizin adının yazdığı tabelanın hilalinin kendini bilmez, ’zavallılar’ tarafından tahrip edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. İlgili arkadaşlara talimat verdim tabela hemen yenilenecek."