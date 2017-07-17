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Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

Önünde giden kamyona arkadan çarpan otobüsüsün muavini 22 yaşındaki Fehmi Yardımcı hayatını kaybetti.

17.07.2017 - 07:57
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Fethiye- Ankara seferini yapan Osman Şahin yönetimindeki 16 KK 876 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde giden Doğan Can Yılmaz yönetimindeki domates yüklü 48 RN 045 plakalı kamyona arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 24 YARALI

Kazada muavin Fehmi Yardımcı ile 24 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk tedavileri ardından Keçiborlu Devleti ve Isparta’daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Fehmi Yardımcı kurtarılamadı. Diğer yaralıların çoğu ise tedaviden sonra taburcu edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon kasasında yüklü domatesler yola saçılırken bazıları da otobüsün içine dağıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular Keçiborlu Otogarı'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

Isparta'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü

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