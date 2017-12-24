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Isparta’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Eğirdir Karayolu’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

İHA | 24.12.2017 - 03:09..
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Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresindeki Miskinler Yokuşu mevkiinde saat 00.20 sıralarında meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sonrasında zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, otobüste bulunan yolculardan Kaan Bayram Bayındır (21) - Burcu Küçüktosun (34) - Umut Durak (36) - Muhammed Fatih Şener (34) - Mustafa Yalçın (35) - Ali Osman Yalçın (37) - Demet Ceylan (25) - Burhan Oğuz Çelikyay (29) ve Volkan Deniz (20) olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Isparta’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Yaralıların, Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi (2), Isparta Şehir Hastanesi (3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne (4) sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı VİDEO

Isparta’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Isparta’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

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