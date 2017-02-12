Ispartalı çoban çocuklara kayak öğretiyor

Isparta'nın Çobanisa köyünde çobanlık yapan Emrah Perçemkaya, bir yandan da Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler ile köyündeki çocuklara snowboard eğitimi veriyor.

Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyünde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Perçemkaya, çocukluğundan bu yana anne ve babası gibi çobanlık yapıyor.

10 YIL ÖNCE KURS ALDI

Maddi imkansızlıklar yüzünden liseden sonra okuyamayan Perçemkaya'nın hayatı, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün 10 yıl önce açtığı ve 15 gün süren kayak kursu ile değişti.

KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Köyünün 5 kilometre uzağındaki Davraz Kayak Merkezi'nde kayak kursuna katılan Perçemkaya, kursu başarıyla tamamlanmasının ardından kayak eğitimine devam etme kararı aldı. Bir yandan çobanlık yaparken diğer taraftan kayak eğitimini sürdüren Perçemkaya, önce kayak, ardından da snowboard alanında kendini geliştirdi.

EN BÜYÜK ARZUSU ÇOCUKLARA KAYAK ÖĞRETEBİLMEK

11 yıl boyunca kayak ve snowboard yaptıktan sonra antrenör olmak için Türkiye Kayak Federasyonuna başvuran Perçemkaya, Erzurum'da katıldığı kursu başarıyla geçerek 1. kademe antrenörlük belgesini aldı.

ÇOCUKLARA ANTRÖNÖRLÜK YAPIYOR

Antrenör olduktan sonra Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard eğitmenliğine başlayan Perçemkaya, Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler ile köyündeki çocuklara snowboard eğitimi veriyor.



