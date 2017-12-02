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İsrail 1 ayda 450 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin sadece Kasım ayında 80’i çocuk, 22’si kadın 450 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA | 02.12.2017 - 03:03..
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Filistinli Esirler Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin geçen ay 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün, yaklaşık 150 Filistinliyle yine en fazla kişinin gözaltına alındığı şehir olduğu vurgulandı.

İsrail 1 ayda 450 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail makamlarının, gözaltına aldığı 62 Filistinli hakkında “idari tutukluluk” kararı verdiğine dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin 5 Gazzeliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, geçen ay 80 çocuk ve 22 kadının gözaltına alındığına da vurgu yapıldı.

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