İsrail, 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Ramallah bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 15 kişinin "Hamas ile bağlantılı" olduğu iddia edilen 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 7 BİN FİLİSTİNLİ

Açıklamada, "tahrik edici" yayınların basımının yapıldığı ileri sürülen bir matbaanın da kapatıldığı kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.